Польша одобрила предоставление Украине кредита в размере 100 миллионов евро

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на официальный сайт кабинета министров Польши.

"Польское правительство приняло постановление в вопросе подписания Польшей договора между правительством Польши и правительством Украины о выделении кредита в рамках оказания помощи. Польша выделит Украине кредит в 100 млн евро на финансирование экспорта товаров и услуг из Польши в Украину, в том числе, на модернизацию транспортной приграничной инфраструктуры и строительство украинско-польских пограничных переходов", - говорится в сообщении правительства Польши.

Отметается, что данная инициатива подтверждает приверженность Польши в оказании помощи другим странам и укрепляет позиции страны в качестве донора, что должно быть положительно оценено в странах ОЭСР.

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Как сообщал УНИАН ранее, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус и глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан подписали договор о выделении Украине второго кредита в объеме 500 млн долл. для ускорения реформ.

Кредит выдан сроком на 16 лет, с льготным период 7 лет, в течение которого Украина не будет выплачивать тело кредита, а только проценты, которые составят 1,25%.