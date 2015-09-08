У Путина предлагают ограничить покупку валюты и заморозить цены

Доклад Глазьева будет представлен 15 сентября на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по безопасности в экономической и социальной сфере, сообщает газета «Коммерсантъ».

Советник президента предлагает ряд мер по преодолению эффекта от экономических санкций Запада. Предложения Глазьева касаются денежно-кредитной политики, стабилизации курса рубля, стабилизации цен, а также политики в области выплаты частного долга России.

В разделе своего доклада, посвященному «стабилизации курса рубля, прекращению утечки капитала и дедолларизации экономики» Глазьев предлагает запретить покупку валюты юрлицам «без оснований совершения платежных операций». Советник президента предлагает ввести «временный налог (резервирование средств)» на конвертационные операции и трансграничные платежи. Кроме того, Глазьев призывает запретить валютные займы нефинансовых организаций и ввести обязательную продажу валютной выручки.

Читайте такжеВ России из-за падения рубля ускорилась инфляция

Для того, чтобы стабилизировать цены, по мнению Глазьева, необходимо временно заморозить цены на товары ежедневного потребительского спроса, установить «предельную маржу» в 25% между ценой производителя и розничной ценой, а также наделить ФАС правом «резко возвращать» цены на прежний уровень при их колебании.

В специальном разделе, посвященном «нейтрализации антироссийских санкций», Глазьев предлагает разрешить российским компаниям отказываться от уплаты долга по кредитам от стран, которые ввели финансовые санкции против России. Советник главы государства рекомендует конвертировать средства Резервного фонда и ФНБ в золото и обязательства стран БРИКС. Совместно со странами БРИКС Глазьев предлагает создать систему международных банковских расчетов, которая замещала бы SWIFT.

Глазьев предлагает исключить возможность перехода «стратегических» предприятий в руки иностранцев — при банкротстве подобных предприятий на их базе советник президента хочет создавать «народные предприятия».

План Глазьева предусматривает создание при президенте Государственного комитета по стратегическому планированию, которому бы было подчинено правительство, а также Государственного комитета по научно-техническому развитию.