Базовая инфляция в Украине замедлилась до 42,4%

Базовая инфляция (положительный базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2% против дефляции на 0,1%, зафиксированной в июле.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к августу 2014 года, базовая инфляция в августе 2015 года замедлилась до 42,4% с 43,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция в августе составила 28,4%, за январь-август по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 41,3%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в августе второй месяц подряд зафиксирована дефляция, которая составила 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 52,8% с 55,3%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-август, потребительские цены в Украине выросли на 25,5%.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.