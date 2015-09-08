Российский рубль за год обвалился на 18,6% к основным мировым валютам

Реальный эффективный курс рубля в период с января по август 2015 года упал на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Об этом говорится в опубликованной статистике Центробанка, сообщает Gazeta.ru.

По итогам августа рубль обвалился на 11,4% к основным мировым валютам с учетом инфляции, при этом по итогам восьми месяцев рубль укрепился на 1,3%, отмечает ЦБ.

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Реальный курс рубля к доллару в августе снизился по сравнению с июнем на 12,1%, к евро — на 12,9%, за восемь месяцев — на 8% к доллару и вырос на 2,8% к евро. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в августе сократился на 11,7% относительно июля, за восемь месяцев — на 5,1%.

Номинальный курс доллара к рублю в августе составил 66,48 руб., евро — 75,05 руб.