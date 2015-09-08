Хедж-фонды США поставили рекордное количество ставок на новое падение рубля
11:47, 08 сентября 2015Финансы
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Статистика американского рынка до этого ни разу не фиксировала подобный резкий рост ставок против рубля
Российский рубль за год обвалился на 18,6% к основным мировым валютам / cbr.ru
Хедж-фонды США поставили рекордное количество ставок с ноября 2014 года на падение курса рубля.
Это следует из данных, опубликованных Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, пишет Slon.ru.
Совокупный размер позиций хедж-фондов, поставивших на обвал рубля, достиг 6848 контрактов (17,2 млрд рублей).
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Чистая короткая позиция хедж-фондов, с учетом поставивших на рост рубля, составила 2857 контактов (7,14 млрд рублей). В ноябре 2014 года чистая короткая позиция хедж-фондов достигала 4400 контрактов.
Статистика американского рынка до этого ни разу не фиксировала подобный резкий рост ставок против рубля.
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