Хедж-фонды США поставили рекордное количество ставок на новое падение рубля

Хедж-фонды США поставили рекордное количество ставок с ноября 2014 года на падение курса рубля.

Это следует из данных, опубликованных Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, пишет Slon.ru.

Совокупный размер позиций хедж-фондов, поставивших на обвал рубля, достиг 6848 контрактов (17,2 млрд рублей).

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Чистая короткая позиция хедж-фондов, с учетом поставивших на рост рубля, составила 2857 контактов (7,14 млрд рублей). В ноябре 2014 года чистая короткая позиция хедж-фондов достигала 4400 контрактов.

Статистика американского рынка до этого ни разу не фиксировала подобный резкий рост ставок против рубля.