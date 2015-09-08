У Гонтаревой решили "отбелить" репутацию "незаслуженно пострадавших банкиров"

Об этом написал директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что в июне НБУ принял жесткие правила оценки деловой репутации банкиров, согласно которым лица, работавшие на руководящей должности достаточно продолжительное время накануне банкротства банка, не могут прийти на руководящую должность в другой банк в течение трех или десяти лет.

По словам Антоненко, регулятор намерен продолжить публичное обсуждение этого вопроса, чтобы разработать механизмы установления мнения «банковского сообщества» и формальные критерии для формирования сообществом мнения. «Финальное решение в любом случае остается за Нацбанком. Надзорный комитет может отклонить ходатайство, объяснив мотивы принятого решения», - добавил он.

Также Антоненко отметил, что регулятор принял решение не распространять процедуру восстановления репутации на собственников обанкротившихся банков. «В этом вопросе мы мыслим одинаково с Международным валютным фондом», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего опубликовал обновленные данные на своем сайте.

По оценкам регулятора, раскрытие реальных собственников банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к неплатежеспособным банкам.

Также НБУ отказывает в согласовании руководителей банков и владельцев существенного участия по факту их пребывания в своем «черном списке», в котором по состоянию на конец июля числилось 837 руководителей и 111 владельцев существенного участия, причастных к обанкротившимся банкам.

В 2014-2015 годах НБУ признал неплатёжеспособными и передал в управление Фонда гарантирования вкладов свыше 50 банков.