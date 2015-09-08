В бюджет-2016 закладывают курс гривни 22,4 за доллар

Об этом сообщила министр финансов Наталья Яресько журналистам перед заседанием правительства во вторник.

«3,7%, курс - 22,4 грн/долл.», - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

По словам министра финансов, показатели дефицита бюджета, а также курса гривни согласованы с Международным валютным фондом и будут являться основой макрофинансовой стабильности и экономического роста в следующем году.

Как сообщал УНИАН, программа Международного валютного фонда для Украины предполагает снижение дефицита государственного бюджета, включая НАК «Нафтогаз Украины», до 2,2% ВВП к 2020 году.

На конец 2015 года дефицит предполагается на уровне 4,2% ВВП, на конец 2016 года – 3,7% ВВП, 2017 года – 2,1% ВВП, 2018 г. – 2,6%, 2019 г. – 2,4%.

С учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины», показатель бюджетного дефицита на эти даты ожидается на уровне 7,4%, 3,9%, 3,1%, 2,6%, 2,4%.

МВФ до конца 2015 года допускает снижение курса гривни до 23,5 грн за доллар, хотя прогнозный курс установлен на уровне 22 грн за доллар.

При этом прогнозный курс на 2016 год составляет 22,7 грн за доллар, а далее курс будет постепенно расти в среднем на 0,5 грн ежегодно – до 25,5 грн за доллар по итогам 2020 года.