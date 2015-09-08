Яресько рассказала, куда пойдет следующий транш от МВФ

Следующий транш Международного валютного фонда, срок получения которого будет установлен после третьего пересмотра программы сотрудничества Украины с Фондом, будет полностью использован на пополнение золотовалютных резервов и не пойдет на фискальные нужды правительства.

Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько перед заседанием правительства во вторник.

«Полностью на пополнение резервов», - ответила она на вопрос журналистов о целевом назначении следующего транша МВФ.

По словам министра финансов, украинская сторона не будет поднимать вопрос увеличения размера третьего транша или объединения нескольких последующих траншей в один.

«Нет, не будем», - подчеркнула она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда будет работать в Украине до 2 октября.

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине с 12 мая до 11 июня.

Следующая миссия должна прибыть в Украину 22 сентября и начнет переговоры с властями о втором пересмотре программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

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Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш в рамках программы объемом 5 млрд долл. Украина получила 13 марта – сразу после одобрения программы. Совет директоров МВФ 31 июля одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. Средства второго транша получены на счета НБУ 4 августа и зачислены в золотовалютные резервы в полном объеме.

Второй пересмотр программы с целью возможного выделения третьего кредитного транша ожидается осенью.

Общий объем средств, которые Украина может получить от МВФ по итогам года, составляет 10 млрд долл.