Гривня торгуется на межбанке по 22,35 за доллар
13:47, 08 сентября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7170/24,9400 гривни/евро.
К этому часу было заключено 280 сделок на сумму 107,42 миллиона долларов / rodniknews.in.ua
Во вторник, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,15/22,35 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7170/24,9400 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3250 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,4711 гривни/доллар, к этому часу было заключено 280 сделок на сумму 107,42 миллиона долларов.
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