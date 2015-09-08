Порошенко рассчитывает уже в октябре получить очередной транш кредита от МВФ

Украина рассчитывает уже в октябре получить очередной транш кредита от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в объеме порядка 1,7 миллиарда долларов, сказал в ходе расширенного заседания правительства президент Украины Петр Порошенко.

"Мы договорились с госпожой Лагард, что было бы очень хорошо, если бы в октябре было принято решение о выделении Украине очередного транша в 1,7 миллиарда долларов США", - сказал президент.

Он напомнил, что миссия МВФ прибудет в Киев 22 сентября и пробудет здесь до начала октября. И средства, которые могут быть выделены после работы миссии и заседания Совета директоров МВФ, крайне необходимы Украине.

"Эти средства сейчас нам крайне необходимы. Они будут обеспечивать финансовую стабильность", - отметил Порошенко.

Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что транш кредита от МВФ пойдет исключительно на пополнение золотовалютных резервов страны.

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов. Первый транш в рамках программы в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта.

Совет директоров МВФ 31 июля одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 миллиарда долларов. Средства второго транша получены на счета НБУ 4 августа и зачислены в золотовалютные резервы в полном объеме.

Второй пересмотр программы с целью возможного предоставления третьего кредитного транша ожидается осенью после работы в Киеве очередной оценочной миссии Фонда. По информации НБУ, приезд миссии ожидается во второй половине сентября.

Общий объем средств, который Украина может получить от МВФ по итогам года, составляет 10 миллиардов долларов.