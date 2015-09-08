Яресько обещает поднять ВВП до $600 миллиардов к 2040 году

Экономика Украины при сохранении положительных сценариев ее развития и ежегодного роста на уровне не менее 4% может вырасти к 2040 году до 600 миллиардов долларов с 84 миллиардов долларов по итогам 2015 года.

Об этом сообщила в ходе расширенного заседания правительства министр финансов Украины Наталья Яресько.

"При сценарии 4% реального роста ВВП каждый год, наш ВВП вырастет с теперешних 84 миллиардов долларов до 600 миллиардов долларов к 2040 году. А это благосостояние такой страны, как Швейцария", - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, ранее Яресько похвасталась перевыполнением госбюджета почти на 25 миллиардов.