Порошенко увидел проблески в украинской экономике: Рост возобновится уже в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время расширенного заседания правительства.

«Статистика последних двух месяцев дает основания надеяться, что инфляция постепенно пойдет не спад, рост цен остановится, и никакой гиперинфляции, которую нам прогнозировали, не будет», - сказал президент.

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По его словам, Украина избежала дефолта.

«Сейчас просматривается оживление деловой активности. Уже вот-вот возобновится экономический рост», - добавил глава государства.

Порошенко также заявил, что попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой для экономики.