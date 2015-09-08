Порошенко увидел проблески в украинской экономике: Рост возобновится уже в ближайшее время
15:06, 08 сентября 2015Финансы
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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что экономический рост в государстве может возобновиться уже в ближайшее время, а уровень инфляции будет постепенно снижаться.
Экономический рост в Украине может возобновиться уже в ближайшее время, заявляет президент / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время расширенного заседания правительства.
«Статистика последних двух месяцев дает основания надеяться, что инфляция постепенно пойдет не спад, рост цен остановится, и никакой гиперинфляции, которую нам прогнозировали, не будет», - сказал президент.
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По его словам, Украина избежала дефолта.
«Сейчас просматривается оживление деловой активности. Уже вот-вот возобновится экономический рост», - добавил глава государства.
Порошенко также заявил, что попытка раскачать политическую ситуацию в Украине является главной угрозой для экономики.
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