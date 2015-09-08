Украина удивила мир. Пора удивлять украинцев

«Украина удивила мир, достигнув того, чего она достигла за короткий промежуток времени. Было очень трудно достичь той макроэкономической стабилизации, которая сейчас закрепляется, получить экономику, которая уже показывает признаки восстановления», - заявила на днях директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего первого в истории Украины визита в нашу страну.

Вслед за девальвацией гривны, выросли цены на продукты в 2 раза, на одежду и медикаменты – в 3 раза, а сбережения миллионов украинцев обесценились или застряли в проблемных банках

Среди основных факторов, которые способствовали восстановлению экономики, директор МВФ назвала восстановление банковского сектора. Но при этом в очередной раз напомнила о необходимости борьбы с коррупцией, пожирающей страну изнутри, и пообещала поддержку МВФ.

Что вызвало удивление мира, в целом, и главы МВФ, в частности, если в Украине за последние полтора года мало что изменилось для ее рядовых граждан? Разве что, выросли тарифы за ЖКХ, которые для некоторых семей стали просто неподъемными. Еще, вслед за девальвацией гривны, выросли цены на продукты в 2 раза, на одежду и медикаменты – в 3 раза, а сбережения миллионов украинцев обесценились или застряли в проблемных банках. И попутно из детских поликлиник исчезли вакцины для обязательных прививок от смертельных болезней, обычные сезонные пожары на несколько дней парализовали столицу и ряд областных центров, а пенсионеров лишили льгот. Куда не глянь – сплошные «реформы».

Если прочитать последнюю программу Украины с МВФ, то маркерами экономического восстановления будет рост экономики нашей страны в 2016 году на 2%, но при этом остается риск продолжения войны на востоке и значительного снижения доходов граждан на фоне неконтролируемой инфляции, а также вероятность задержки с реформами. В частности, структурным маяком для МВФ станет представление нового Налогового кодекса, а также старт пенсионной реформы. По расчетам фонда, кодекс необходимо подать в парламент уже в сентябре, а пенсионное законодательство – в декабре. В сфере энергетики ключевыми маяками станут преодоление дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и увеличение субсидий для населения… И много-много статистики.

Политики обещают украинцам лучшую жизнь, не поясняя толком, какая она, эта лучшая жизнь

Представители власти не перестают гордо отчитываться о важных преобразованиях в своих сферах, также приводя в подтверждение важности и существенности реформ сухие статистические данные. Так, министр финансов Наталия Яресько на своей странице в соцсети Facebook заверила, что украинцы вскоре смогут почувствовать эффект от оздоровления экономики страны в виде экономического роста, возобновления инвестиций и создания новых рабочих мест.

Население заплатило слишком высокую цену за «жити по-новому» в виде военного сбора, роста цен и лишения льгот, не говоря уже о тысячах погибших людей и искалеченных судеб, хотелось бы знать, за что

Политики обещают украинцам лучшую жизнь, не поясняя толком, какая она, эта лучшая жизнь. Приводят в пример европейские страны, но о чем это говорит народу, 50% которого не выезжает за пределы своего района?

Что является маркером эффективности преобразований в стране для рядовых украинцев? Разумеется, романтиков, рассчитывающих, что можно будет не работать и безбедно существовать за счет государства, практически не осталось. Но коль население заплатило слишком высокую цену за «жити по-новому» в виде военного сбора, роста цен и лишения льгот, не говоря уже о тысячах погибших людей и искалеченных судеб, хотелось бы знать, за что.

Что мы получим взамен и, самое главное, когда. Когда и как будут решены насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

До каких пор садики и школы будут существовать на поборы с родителей, а сами педагоги – считать копейки своей нищенской зарплаты? Куда пропали вакцины от туберкулеза из поликлиник и роддомов, и как проводятся тендера по закупке этих вакцин? Почему нельзя сделать обязательную систему записи в поликлиниках, чтобы больные могли болеть, а не неделями собирать бумажки по кабинетам? И почему в стационарных больницах нет лекарств, в то время как аптеки ломятся от импортных препаратов, а о дешевых отечественных аналогах почти никто не слышал?

Зачем гонять пенсионеров из деревни для оформления субсидии, если можно направить 2-3 чиновников с рейдом по домам, собрать данные и внести в специальную базу? Что вообще делает эта армия чиновников, в конце концов?

Куда деваются миллиарды, которые теперь якобы не воруются из бюджета, как это было во времена президентства Януковича? Если у нас больше нет коррупции, почему награбленное не возвращается в казну, а «мажоры» продолжают колесить на люксовых авто и сбивать неосмотрительных пешеходов?

До каких пор статус участника боевых действий будут давать за селфи на Донбассе, в то время как реальные бойцы, некоторые – посмертно, не могут претендовать на это звание?

Возможно, Украина действительно удивила мир. Пора ответить на эти вопросы и начать удивлять своих граждан.

Ольга Гордиенко