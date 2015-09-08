Порошенко заявил об остановке девальвации и приросте гривневых депозитов

Остановка девальвации и прирост гривневых депозитов, который в течение последних месяцев составил 4%, свидетельствуют о позитивных тенденциях в банковском секторе.

Об этом Порошенко заявил на заседании правительства во вторник.

"Когда гривня была далеко за 40 (гривни/доллар - УНИАН) и мы говорили, что стабилизируем ее на уровне 20-22 гривни/доллар, все ухмылялись… Ценой колоссальных усилий гривню удалось спасти, улучшить платежный баланс, который сегодня уже положительный, и обеспечить рост депозитов в стране на 4%, что является свидетельством обнадеживающих тенденций в банковской сфере", - сказал он.

Также президент отметил, что финансовая поддержка Международного валютного фонда позволит и в дальнейшем стабилизировать государственные финансы и укреплять банковскую систему страны.

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Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках в июне, третий месяц подряд, вырос на 3,8% - до 359,4 миллиарда гривень, при этом тенденция сокращения депозитов в валюте замедлилась и их объем сократился на 1,4% - до 15,6 миллиарда долларов.

Украина рассчитывает уже в октябре получить очередной транш кредита от ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда в объеме порядка 1,7 миллиарда долларов.

По словам министра финансов Натальи Яресько, следующий транш Международного валютного фонда, срок получения которого будет установлен после второго пересмотра программы сотрудничества Украины с Фондом, будет полностью использован на пополнение золотовалютных резервов и не пойдет на фискальные нужды правительства.