"Ощадбанк" досрочно погасил кредиты НБУ на 3 миллиарда гривень

Государственный "Ощадбанк" досрочно погасил кредиты рефинансирования Национального банка Украины на 3 миллиарда гривень, сообщается в материалах для встречи руководства банка с журналистами.

Как пояснил глава правления банка Андрей Пышный в ходе встречи с журналистами, речь идет о кредитах, полученных в 2008-2009 годах, которые Национальный банк Украины с учетом ситуации в банковском секторе пролонгировал банкам с сохранением действующих ставок на 5 лет, до 2020 года.

По словам Пышного, на сегодня остаток полученных кредитов НБУ в портфеле банка составляет 15,5 миллиарда гривень.

"До конца года это не последняя сумма, которую мы будем закрывать по кредитным линиям рефинансирования", - сказал он.

Пышный отметил, что досрочное погашение кредитов рефинансирования стало возможным благодаря приросту депозитной базы и улучшению ситуации с погашением кредитов заемщиками банка.

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Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.