Нацбанк ослабил официальный курс гривни: 25,02 за евро и 22,41 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2241.6926 (8 сентября – 2211.7574)

100 EUR – 2502.1773 (8 сентября – 2465.2248)

10 RUR – 3.2586 (8 сентября – 3.2295)

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,15/22,35 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7170/24,9400 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3250 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,4711 гривни/доллар, к этому часу было заключено 280 сделок на сумму 107,42 миллиона долларов.