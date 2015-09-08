Нацбанк и компания McKinsey оценят производительность украинского банковского сектора

Национальный банк Украины и международная консалтинговая компания McKinsey на текущей неделе приступят к реализации проекта по оценке производительности банковского сектора Украины и завершат ее до конца текущего года.

Согласно сообщению на сайте НБУ, об этом сегодня сообщил заместитель главы НБУ Владислав Рашкован во время совещания с банкирами.

"Реализация проекта будет способствовать построению прочного фундамента будущей банковской системы, которая переходит на новый качественный этап реформирования после завершения процесса "очищения", - приводятся в сообщении слова Рашкована.

По его словам, будет оценено текущее состояние производительности крупных и средних банков Украины, что позволит в ближайшей перспективе повысить их прибыльность.

"В первую очередь это произойдет благодаря выявлению и устранению избыточных регуляций, бессмысленного бюрократического контроля и отчетности, а также поиску и привлечению новейших технологических решений для банков", - подчеркнул Рашкован.

Он отметил, что работа над проектом будет организована в несколько этапов и будет проводиться вместе с банковским сообществом при поддержке команды McKinsey. Оценка современного уровня производительности и прироста доходов украинской банковской системы будет осуществляться в сравнении с подобными рынками и глобальными экономиками на основе определенных ключевых показателей.

"Проект начнется уже на этой неделе и планируется до конца декабря 2015 года. Подобные проекты недавно были проведены в Польше и странах Балтии. Эта важная инициатива, которая реализуется Национальным банком Украины, Независимой ассоциацией банков Украины и всем банковским сообществом, будет способствовать повышению качества услуг и эффективности банковского сектора Украины", - приводятся в сообщении слова одного из руководителей проекта и старшего партнера McKinsey Ирины Швакман.

Читайте такжеВ банковскую систему Украины в течение трех лет нужно "влить" 120 миллиардов гривень

Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, общие потребности в докапитализации банков по результатам проведенного стресс-тестирования 35 банков из групп крупнейших и крупных по размеру активов составляют 66 миллиардов гривень. В том числе государственным банкам понадобится 12,5 миллиарда гривень, банкам с иностранным капиталом – 20,5 миллиарда гривень.

Эксперты оценивают объем необходимой докапитализации банков в 170 миллиардов гривень, в том числе 134 миллиарда гривень потребуется для 35 крупнейших банков, а также подчеркивают, что для стабилизации финсектора необходимо вывести с рынка неплатежеспособные банки.