Китай изменит метод калькуляции ВВП

Национальное статистическое бюро Китая приняло решение изменить метод подсчета квартального ВВП страны с целью применения международных стандартов и увеличения точности данных, сообщает Прайм.

В частности, теперь Китай будет рассчитывать ВВП на основе экономической активности каждого квартала, чтобы "сделать данные более точными в том, что касается оценки сезонной экономической активности, и более чувствительными к отражению информации о краткосрочных колебаниях".

До сих пор квартальные данные ВВП Китая в стоимостном выражении и по темпам роста выводились из аккумулированных показателей, а не экономической активности конкретного квартала.

В понедельник Национальное статистическое бюро Китая понизило данные роста ВВП страны за 2014 год с 7,4% до 7,3%. Темпы роста экономики Китая в прошлом году оказались самыми медленными с 1990 года. Впервые с 1998 года власти Китая не смогли достичь поставленной цели — отметки в 7,5%.

В июле статистическое ведомство сообщало, что годовые темпы роста экономики Китая во втором квартале составили 7%, сохранившись на уровне января-марта. При этом многие экономисты полагают, что темпы роста китайской экономики в апреле-июне были ниже обнародованных.

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Многие аналитики довольно скептично воспринимают экономическую статистику из Китая, сомневаясь в ее надежности и достоверности. Суммарные данные по провинциям Китая зачастую превышают показатели общенационального уровня, что вызвало подозрения в том, что некоторые местные власти, одержимые ростом, занимаются приписками.