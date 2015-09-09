Фонд гарантирования намерен продать активы 8 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен на этой неделе продать активы 8 неплатежеспособных банков на общую сумму более 275,81 миллиона гривень.

Как сообщается на сайте фонда, в том числе на продажу выставляются основные средства банков "Реал Банк", "Форум", "Демарк" и "VAB банк".

Кроме того, фонд рассчитывает продать права требования по выданным кредитам банков "Меркурий", "Золотые ворота", "Порто Франко".

Фонд напоминает, что на прошлой неделе реализовал активы 11 неплатежеспособных банков на сумму более 9,28 миллиона гривень.

Читайте такжеВ Украине признали неплатежеспособными уже 55 банков

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в конце июня заявил о завершении основного этапа очистки банковской системы. В результате этой очистки Фонд гарантирования в 2014-2015 годах получил в управление свыше 50 неплатежеспособных банков с активами по балансовой стоимости на 320 миллиардов гривень.

Фонд планирует выручить от продажи активов ликвидируемых банков порядка 50 миллиардов гривень, в том числе до 5 миллиардов гривень уже в этом году, рассчитывая на серьезные результаты с осени.

В июле фонд продал активы 23 неплатежеспособных банков на сумму свыше 46,74 миллиона гривень. В целом с марта 2015 года фонд выручил от продажи активов неплатежеспособных банков 369,05 миллиона гривень.