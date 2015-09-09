Гривня укрепилась на межбанке до 22,10 за доллар

В среду, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,95/22,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5420/24,7070 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3260 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 21,9956 грн/долл., к этому часу было заключено 383 сделки на сумму 146 млн долл.