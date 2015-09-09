Ликвидацию "Промэкономбанка" продлили на 1 год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации "Промэкономбанка" на 1 год – до 8 сентября 2016 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, на этот период полномочия ликвидатора банка возлагаются на Александру Гулею.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Промэкономбанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации финучреждения 10 сентября 2014 года.

Фонд подписал договор с "Фидобанком" о выведении с рынка неплатежеспособного "Промэкономбанка" путем частичной передачи активов и обязательств неплатежеспособного банка.

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"Промэкономбанк" (Донецк) работал на рынке Украины с января 1998 года. По информации на сайте банка, его основным владельцем является компания "Суприм-К" (42,4971%).