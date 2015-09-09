Гонтарева надеется получить третий транш МВФ в октябре, а четвертый - до конца года

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших банков.

Как сообщается, также глава НБУ поделилась с банкирами планами по наращиванию международных резервов, которые в августе выросли на 21,6%.

«Миссия МВФ в Украине будет работать с 22 сентября по 2 октября. Надеюсь, мы выполним все критерии и в октябре получим третий транш кредита в рамках программы EFF. Если в этом году мы успеем получить и четвертый транш – тогда наши международные резервы до конца года вырастут до 18 млрд долл. США», – приводятся в сообщении слова Гонтаревой. При этом глава НБУ заверила, что программа-минимум по наращиванию резервов на конец 2015 года до 15 млрд долл., что покрывает свыше трех месяцев импорта, будет выполнена полностью.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.

Читайте такжеНацбанк в ближайшее время снизит предельную сумму наличных расчетов втрое

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.