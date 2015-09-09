Власти Китая заявили, что не будут дальше опускать юань

Об этом в среду в ходе заседания Всемирного экономического форума в городе Далянь заявил премьер-министр Китая Ли Кэцян, сообщает Прайм со ссылкой на Синьхуа.

"Мы не хотим девальвировать юань для поддержания экспорта", - сказал он.

В августе неожиданно для всех власти Китая приняли решение о девальвации юаня на 2%, что, как говорят экономисты, должно способствовать укреплению экспорта страны на фоне ослабления внешнего спроса.

По словам Ли, Китай успешно предотвратил возможный риск для финансовой системы на фоне волнений на китайском фондовом рынке в июне и июле.

Риски, связанные с долгом правительства Китая, "являются контролируемыми", так как долговое бремя страны "относительно низкое", отметил Ли.

По словам премьера, долг центрального правительства составляет около 20% от ВВП Китая, тогда как 70% долга региональных правительств приходится на капиталовложения с ожидаемой доходностью.

Ли заявил, что рост экономики Китая "находится в пределах приемлемого диапазона", и колебания экономических показателей – нормальное явление. Пекин намерен увеличить адресные меры для поддержания темпов роста экономики, отметил Ли, добавив, что он уверен в экономических перспективах страны.

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Китай остается одним из двигателей роста мировой экономики, а не источником мировых финансовых рисков, считает Ли.