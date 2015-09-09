Правительство России решило спрогнозировать бюджет на 18 лет вперед

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает lenta.ru.

Отвечать за прогноз будет Министерство финансов. Ведомство Антона Силуанова также поможет региональным и муниципальным органам власти в подготовке долгосрочных планов.

Прогноз должен обновляться каждые шесть лет. В этом году его составят до 2030-го. Документ включает в себя текущую оценку состояния бюджета, структуру доходов и расходов казны, параметры муниципального и государственного долгов, перечисление основных рисков для устойчивости финансовой системы.

1 сентября стало известно, что правительство РФ намерено отказаться от принятия бюджета на три года. Ожидается, что кабмин вернется к однолетнему варианту из-за колебаний цен на нефть.

В конце августа Медведев заявил, что правительство учтет падение цен на нефть и ослабление рубля при подготовке нового бюджета. По словам премьера, перед властями стоит задача сохранения макроэкономической стабильности и исполнения соцобязательств.

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На 2015 год запланирован дефицит бюджета в 2,68 триллиона рублей (доходы — 12,5 триллиона, расходы — 15,2 триллиона). В бюджет заложена стоимость нефти в 50 долларов за баррель.