Правительство России решило спрогнозировать бюджет на 18 лет вперед
Правительство России займется разработкой долгосрочного бюджетного прогноза на ближайшие 18 лет.
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает lenta.ru.
Отвечать за прогноз будет Министерство финансов. Ведомство Антона Силуанова также поможет региональным и муниципальным органам власти в подготовке долгосрочных планов.
Прогноз должен обновляться каждые шесть лет. В этом году его составят до 2030-го. Документ включает в себя текущую оценку состояния бюджета, структуру доходов и расходов казны, параметры муниципального и государственного долгов, перечисление основных рисков для устойчивости финансовой системы.
1 сентября стало известно, что правительство РФ намерено отказаться от принятия бюджета на три года. Ожидается, что кабмин вернется к однолетнему варианту из-за колебаний цен на нефть.
В конце августа Медведев заявил, что правительство учтет падение цен на нефть и ослабление рубля при подготовке нового бюджета. По словам премьера, перед властями стоит задача сохранения макроэкономической стабильности и исполнения соцобязательств.
Читайте такжеДоходы России от продажи нефти сократились почти в 2 раза
На 2015 год запланирован дефицит бюджета в 2,68 триллиона рублей (доходы — 12,5 триллиона, расходы — 15,2 триллиона). В бюджет заложена стоимость нефти в 50 долларов за баррель.