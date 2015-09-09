Гонтарева заговорила о сверхликвидности банковской системы

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших банков.

"Ликвидность банковского сектора бьет рекорды. На депозитных сертификатах сейчас находится около 48 миллиардов гривень. В то же время, на корсчете сосредоточено 23-25 миллиардов гривень", - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

Также она напомнила, что вчера Министерство финансов отчиталось о росте остатка на едином казначейском счете до 46 миллиардов гривень.

"Ликвидности больше, чем надо", - добавила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, согласно ежемесячной статистике НБУ, в июле регулятор нарастил объем привлеченных ресурсов у банков посредством размещения депозитных сертификатов на 1,1 миллиарда гривень.

Объем корсчетов банков в НБУ за июль вырос на 24,2% (с начала года - на 2,1%) - до 27,8 миллиарда гривень.