Абромавичус представил главу новосозданного дерегуляционного офиса

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.

«Мы провели отбор кандидатов и хотим представить вам главу (дерегуляционного – УНИАН) офиса Алексея Гончарука – молодого, активного юриста с активной общественной позицией и большим опытом волонтерства в госорганах», - сказал Абромавичус.

По словам министра, дерегуляционный офис будет финансироваться за счет помощи правительства Канады и Евросоюза, а основными направлениями его деятельности станет пересмотр регуляторных актов контролирующих органов, аграрного сектора и строительства, а также экспортно-импортного регулирования.

В свою очередь Гончарук, присутствовавший на брифинге, сообщил, что команда офиса будет сформирована в течение нескольких дней, а к активной работе приступит уже на следующей неделе.

«Мы будем сканировать регуляторное пространство на предмет наличия некачественных элементов, которые мешают работать, замедляют работу системы, удорожают работу системы. Будем их выявлять и серьезно думать над тем, что с ними делать», - подчеркнул глава офиса.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли предлагает 8 октября провести «день дерегуляции» в Верховной Раде, в рамках которого вынести на рассмотрение парламента большой пакет законопроектов по дерегуляции.

Кабинет министров 19 марта принял план о дерегуляции бизнеса до 2017 года, включающий 171 инициативу по уменьшению административного и бюрократического давления.

В рамках плана до 2017 года правительство намерено отменить обязательную сертификацию пищевых продуктов и сбор по утилизации отработанных масел с планируемой экономией до 2,7 млрд грн для бизнеса, обеспечить сохранение номера телефона при смене мобильного оператора, а также упростить подключение бизнеса к электросетям, сократив количество необходимых для этого бюрократических процедур до 3 с 10.

Кроме того, план предусматривает упрощение процедуры и сокращение сроков оформления строительства, собственности и внешнеторговых операций.