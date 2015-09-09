Гонтарева обещает инфляцию в следующем году на уровне 12%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших банков.

«Сейчас инфляция составляет около 50% год к году. Но уже четвертый месяц подряд наблюдается нисходящий тренд. Ситуация с инфляцией контролируется», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

Также она напомнила, что НБУ прогнозирует на следующий год инфляцию на уровне 12%, на 2017-й - 8%, на 2019-й - 5%.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в августе второй месяц подряд зафиксирована дефляция, которая составила 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 52,8% с 55,3%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-август, потребительские цены в Украине выросли на 25,5%.