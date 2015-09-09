Директор департамента НБУ Антоненко увольняется из-за "буксировки реформы"

«Завтра мой последний день работы в Национальном банке. Я ухожу, потому что реформа, за которую я отвечал на посту директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования, забуксовала и начинает давать обратный ход», - написал Антоненко на своей странице в соцсети Facebook.

Чиновник отметил, что реформа регистрационных процедур в НБУ, связанных с получением кредитов от нерезидентов, не состоялась. «Напротив - набирают обороты силы реакции. Злоупотребляя своим правом регистрации заключенных сделок, Национальный банк вторгается в сферу действия фундаментальных основ гражданского оборота, лишая юридической силы целые главы Гражданского кодекса. Так, несколько недель назад Нацбанк лишил юридической силы сделки об уступке прав требования и о переводе долга», - добавил он.

По словам Антоненко, системные проблемы, создаваемые дисфункциональным институтом регистрации, дают о себе знать, провоцируя кризисы. «Один из таких кризисов будоражит Нацбанк уже третью неделю. Реакция регулятора на эти кризисы непрофессиональная, и стало быть, не за горами новые кризисы. Но вместо того, чтобы поспешить исправить ошибку, Национальный банк совершает одну за другой новые и новые ошибки», - подчеркнул он.

Также чиновник сообщил, что вместе с ним с поста уходит руководитель Управления регистрации и лицензирования банков Александр Бевз, и напомнил, что вместе они «сделали беспрецедентный рывок» в направлениях раскрытия информации о собственниках банков, выдачи банковской лицензии и покупки банков, разработки требований к деловой репутации банкиров. «Национальный банк вскоре передаст функцию регистрации кредитов от нерезидентов в непосредственное подчинение департамента регистрационных вопросов. Новый руководитель будет погребен под рутиной десятков тысяч регистрационных действий, за каждое из которых он будет нести личную ответственность. Это идеальный способ отвлечь усилия от более важных задач, похоронить реформы в рутине. Мы с Александром пришли в Нацбанк за другим. Уверен, что наш опыт реформ будет востребован в другом месте», - резюмировал Антоненко.

Напомним, ранее Антоненко сообщал, что НБУ думает над механизмами восстановления доверия к банкирам с испорченной репутацией вследствие их работы в банках-банкротах, которые, по мнению банковского сообщества, пострадали незаслуженно. Речь идет о топ-менеджерах свыше 50 банков, которые стали неплатежеспособными в 2014-2015 годы.

Согласно сообщению Национального банка в соцсети Facebook, Антоненко покидает свой пост по согласию сторон. «НБУ гордится, что удалось сделать много важных изменений, которые являются фундаментом для дальнейшего совершенствования этого направления работы. Вместе с этим, к сожалению, в течение 8 месяцев работы в НБУ Антоненко в должности директора Департамента регистрационных вопросов и лицензирования не была обеспечена полная централизация функции по лицензированию на уровне центрального аппарата, задекларированная в начале 2015 года. Взгляды команды реформаторов НБУ и Антоненко по вопросу формата централизации, к сожалению, разошлись», - приводятся слова директора департамента персонала НБУ Романа Борисенко.

Регулятор подчеркнул, что в нынешних условиях на этой должности нужен руководитель высокого уровня с более глубоким организационным и управленческим опытом, который, понимая в полной мере важность своей роли и ответственности, завершил начатый курс реформ.

Как сообщал УНИАН, экс-советник юридической фирмы Sayenko Kharenko Леонид Антоненко возглавил созданный в НБУ департамент регистрационных вопросов и лицензирования в январе 2015 года. Прежний опыт Антоненко включает сопровождение крупнейших публичных трансакций в сфере слияний и поглощений в банковском секторе, где его клиентами были транснациональные банковские группы, в частности, немецкая Commerzbank (банк «Форум»), греческая Alpha Bank («Астра Банк») и французская BNP Paribas («УкрСиббанк»). Антоненко является рекомендованным специалистом в сфере рынков капитала и корпоративного права по международному рейтингу Best Lawyers International. Помимо компании Sayenko Kharenko, профессиональный опыт Антоненко включает работу на различных должностях в ведущих юридических фирмах Украины, включая «Астерс», «Шевченко, Дидковский и партнеры», «АНК», а также Великобритании – «Linklaters».