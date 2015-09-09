Гривня закрыла межбанк на уровне 22,15 за доллар

В среду, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5360/25,6990 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3350 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9689 грн/долл., к этому часу было заключено 617 сделок на сумму 420,35 млн долл.