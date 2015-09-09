Citigroup оценивает вероятность глобальной рецессии в 55%

Citigroup оценивает вероятность глобальной рецессии в ближайшие несколько лет в 55%, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Риски того, что глобальная экономика приближается к рецессии из-за замедления роста на развивающихся рынках, особенно в Китае, вполне осязаемы и нарастают», — написал в новом обзоре главный экономист банка Уильям Бойтер.

По словам Бойтера, глубина и длительность экономического спада будут умеренными, в отличие от 2009 года, когда общемировой ВВП упал на 2,1% (данные Всемирного банка). Бойтер определяет глобальную рецессию как замедление роста мирового ВВП до 2% и ниже.

Это первый раз, когда мировая рецессия станет следствием не проблем в американской экономике, а снижения спроса на развивающихся рынках, главным образом в Китае, второй по величине экономике мира, отмечает Citi. По мнению Бойтера, рост китайской экономики на самом деле уже замедлился почти до 4% (официальные данные экономист считает завышенными), вместо целевых 7% на этот год.

Проблемы у остальных членов БРИКС — Бразилии, ЮАР и России — уже проявились, тогда как развитые рынки не демонстрируют заметного роста. Цены на сырьевые товары, равно как и мировой товарооборот, инфляция и доходы компаний, снижаются.

Читайте такжеГлава МВФ назвала причину слабого роста мировой экономики

В своем обзоре Бойтер назвал повторение кризиса 2008 года маловероятным, но предупредил, что прогноз по глобальному ВВП ухудшится, если среди инвесторов начнется паника из-за растущих государственных долгов, а политики перейдут к протекционистским мерам и девальвации национальных валют. «Экономисты редко разбрасываются терминами «рецессия», «спад», «восстановление», «период устойчивого роста», если только перед ними не возникают четкие очертания обозначаемых ими явлений. Мы полагаем, сейчас может наступить как раз такой момент», — пишет Бойтер.