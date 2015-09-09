Нацбанк укрепил официальный курс гривни почти на 50 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2196.8932 (9 сентября – 2241.6926)

100 EUR – 2447.1193 (9 сентября – 2502.1773)

10 RUR – 3.2488 (9 сентября – 3.2586)

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,15 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5360/25,6990 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3350 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9689 грн/долл., к этому часу было заключено 617 сделок на сумму 420,35 млн долл.