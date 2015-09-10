Ряд кредиторов хочет пересмотреть условия реструктуризации долга Украины - СМИ

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что группа кредиторов, которые давали краткосрочные займы Украине считают сделку невыгодной.

Недовольство вызвал порядок распределения специально выпущенных ценных бумаг, которые выдаются кредиторам в обмен на списание 20% долга и отсрочку погашения долга.

Кредиторы заявили, что порядок распределения ценных бумаг, ущемляет интересы владельцев облигаций, срок погашения которых наступает в 2015 году.

Читайте такжеРоссия не намерена вести с Украиной переговоры по реструктуризации долга и готова судиться

"Предполагалось, что все держатели евробондов получат одинаковые пакеты новых бумаг", - отмечается в письме юридической фирмы Shearman & Sterling, представляющей группу держателей облигаций.

"Наши клиенты считают такой подход несправедливым, поскольку для облигаций с погашением в 2015 году отсрочка может составить более восьми лет, в то время как для бондов, срок погашения которых наступает в 2023 году, она составит полгода", - говорится в письме.

Читайте такжеМВФ приветствует соглашение Украины с кредиторами. Лагард похвалила Яресько

Ранее УНИАН сообщал, что Правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, которое предусматривает списание 20% государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов, который подлежит реструктуризации.