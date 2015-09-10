Нацбанк: в резервах Украины 26 тонн золота

Национальный банк Украины располагает 26 тоннами золота в международных резервах Украины.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на слова замглавы НБУ Олега Чурия.

По словам чиновника, столь большой объем драгоценного металла - это всего лишь куб размером в 1 кубический метр.

Замглавы НБУ напомнил, почему регулятор отказался от политики фиксированного курса и перешел к поддержке ценовой стабильности. «Поддержка постоянного обменного курса вызывает как следствие сокращение золотовалютных резервов, девальвацию национальной валюты и рост инфляции, а также потерю конкурентоспособности отечественными производителями», - пояснил он.

Читайте такжеГонтарева надеется получить третий транш МВФ в октябре, а четвертый - до конца года

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за август выросли на 21,6%, или на 2,2 млрд долл., - до 12,6 млрд долл. благодаря получению очередного транша от Международного валютного фонда, а также поступлению средств от других международных кредиторов и ряду валютных операций НБУ.

НБУ в рамках программы с МВФ рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 млрд долл. на конец 2015 года.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.