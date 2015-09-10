Перевести гривни за границу стало сложнее

Перечисление средств в гривнях на корреспондентские счета банков-нерезидентов по поручению клиентов-резидентов будет осуществляться не ранее четвертого операционного дня после внесения банком информации о планируемой сделке в реестр и предоставления этого реестра в Национальный банк Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №593, которое вступает в силу сегодня, 10 сентября.

НБУ разъясняет, что норма касается операций по договорам, заключенным резидентами с нерезидентами. Для проведения таких операций банк будет предварительно зачислять средства на отдельный аналитический счет. Регулятор отмечает, что сейчас такой порядок применяется к аналогичным операциям в иностранной валюте.

Одновременно НБУ запретил проводить такие операции, если средства в гривнях были привлечены клиентами-резидентами в форме кредита, отмечая, что аналогичное требование уже действует в отношении осуществления операций по покупке валюты.

Напомним, вчера, 9 сентября, в НБУ сообщили, что регулятор будет постепенно отменять ограничения на валютном рынке, а в середине следующего года планирует перейти на новую рыночно ориентированную систему валютного регулирования.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.