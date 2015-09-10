Госдолг Украины на конец года достигнет 91% ВВП – Кабмин

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец 2015 года (до проведения долговой операции), по предварительным прогнозам Кабинета министров, может составить 91,1% ВВП страны.

Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания)», зарегистрированному на сайте Верховной Рады 9 сентября (№3058).

Согласно документу, по состоянию на 31 декабря 2014 года объем государственного и гарантированного государством долга составлял 70,3% ВВП, что является превышением 60% общего объема долга к ВВП, предусмотренного статьей 18 Бюджетного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-мае сократилась на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, - до 67,661 млрд долл.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.

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По прогнозам Национального банка Украины, государственный и гарантированный государством долг в 2015 году достигнет 95% ВВП.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.