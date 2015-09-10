Зарплаты россиян упали до уровня китайских

Стоимость труда квалифицированных специалистов в России и Китае практически сравнялась, пишет «РБК», ссылаясь на исследование международной консалтинговой Hay Group (в прошлом году российский показатель был на 38% выше китайского).

В 2014 году по этому показателю Россия находилась примерно на уровне Польши, а теперь зарплаты польских высококвалифицированных рабочих превышают российские примерно на 30%.

Hay Group проанализировала оплату труда в 598 компаниях (около 900 тыс. зарплат) из 21 отрасли экономики за период с июня по август.

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В 2015 году 82% компаний, работающих в России, повышали заработные платы сотрудникам, говорится в исследовании международной консалтинговой Hay Group; правда, часто — лишь отдельным категориям работников.

Получается, что 18% компаний обошлись без повышений, при этом число компаний, которые фактически заморозили вознаграждения на уровне 2014 года, выросло втрое, подсчитали в Hay Group. Больше всего таких компаний — 40% — в финансовом секторе, на втором месте оказались розничный сектор и высокие технологии — с 27%, говорит руководитель отдела исследований Hay Group Ирина Чернозубова. В целом 31% руководителей среднего звена и специалистов и 15% операционного и производственного персонала остались без повышения.

С начала года зарплаты по стране в целом выросли примерно на 5%, при этом в столице рост составил только 3,4%, утверждает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Больше всего с начала года на середину сентября выросли зарплаты у представителей автобизнеса — на 13%, маркетологов, медработников и фармацевтов — на 7%, показывает анализ HeadHunter, на 4% снизились для работников в области управления персоналом и логистики.

В конце 2014-го и начале 2015-го прошла уже вторая волна сокращений, работодатели склонны к расставанию даже со «звездами», для которых пока нет значимых задач.

Все это привело к тому, что стоимость специалистов в России упала по отношению к другим странам, указывают специалисты Hay Group. По данным Минэкономразвития, реальная заработная плата в России за семь месяцев 2015-го к аналогичному периоду 2014-го сократилась на 8,8%, реальные располагаемые доходы населения — на 2,9%.

В то же время, примерно четверть работодателей говорят о намерении повысить зарплаты в будущем году. Речь идет о повышении в первом квартале — на 7–10%, но оно будет точечным, подчеркивает Игнатова.

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Только 40% участников исследования Hay Group сообщили, что планируют повышение зарплат в 2016-м — в среднем на 7% для всех должностей. Максимальное повышение запланировано у компаний агропромышленного сектора — на 10%, далее следует сегмент «фармацевтика и медицинское оборудование» — на 9,7%.

Больше половины компаний — 56% — все еще не определились с вопросом о повышении. «Такой высокий процент очень показателен, — считает Чернозубова. — Мы слышим от наших клиентов, что сейчас крайне сложно прогнозировать и закладывать какие-то цифры в бюджет».