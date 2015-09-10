Всемирный банк ожидает начала восстановления экономики Украины в 2016 году

Об этом сказал в комментарии УНИАН глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимао Фан.

«Мы видим ранние признаки стабилизации. Фискальный дефицит удалось сократить, мы видим стабилизацию банковского сектора, отток капиталов удалось приостановить. Мы видим стабилизацию валютного курса. Резервы выросли – благодаря помощи международных организаций. То есть признаки стабилизации есть, - сказал Фан. - Однако важно, чтобы страна сохранила их. И это во многом зависит от политики властей. Ситуация очень уязвимая. Если мы хотим роста в следующем году, необходимо продолжать реформу банковского сектора, энергетического сектора, проводить судебную реформу, улучшать деловую среду. Это структурные реформы, которые бесконечно важны для Украины. Но я оптимистичен в том, что экономика действительно начнет выздоровление в следующем году».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%. В то же время, рост экономики в среднем на 1-2% ожидают уже в 2016 году и в правительстве, и в международных финансовых организациях.

Кроме того, в Министерстве финансов предположили, что экономика Украины при сохранении положительных сценариев ее развития и ежегодного роста на уровне не менее 4% может вырасти к 2040 году до 600 млрд долл. с 84 млрд долл. по итогам 2015 года.