Завтра решится судьба "Дельта банка", возможна ликвидация

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин в ходе встречи с журналистами.

«Дедлайн будет завтра. У меня были большие надежды, сегодня надежды есть поменьше, но они еще существуют. Мы надеемся, что состоится сделка, но готовимся к тому, что может быть, придется отправлять на ликвидацию. Давайте дождемся завтрашнего дня, завтра будет развязка», - сказал Ворушилин, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Дельта Банка», временная администрация в котором заканчивается 2 октября.

Читайте такжеСредства вкладчиков "Дельта Банка" с признаками дробления будут разморожены

Также он сообщил, что в настоящее время фонд продолжает разбираться с проблемой дробления вкладов в этом банке. «Сегодня под разбирательством находятся еще порядка 4,5 тысяч людей, счетов. Часть из них будет признана никчемными, часть пойдет по судам, часть будет отпущена», - добавил он, отметив, что общая сумма по этим спорным вкладам составляет до 1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. В августе фонд продлил сроки временной администрации в банке до 2 октября включительно.

Фонд начал выплаты вкладчикам «Дельта Банка» с 11 июня, предварительно оценивая объем предстоящего возмещения на уровне 13,1 млрд грн в пользу более 500 тыс. вкладчиков, но при этом на 2-3 месяца «заморозил» выплаты для еще 18 тыс. вкладчиков на сумму 3,1 млрд грн по причине «дробления» вкладов. Впоследствии фонд принял решение «разморозить» эти выплаты и в настоящее время работает над практической реализацией принятого решения.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения банком за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 млрд грн валюты на 535,3 млн долл. и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.