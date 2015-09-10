Банк Китая снова снизил курс юаня

Курс юаня снижается по отношению к доллару в четверг после того, как Народный банк Китая понизил справочный курс национальной валюты на 0,22%, до 6,3772 юаня за доллар - максимально близко к отметке закрытия среды в 6,3778 юаня за доллар, пишет Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что это одномоментное понижение справочного курса юаня является самым сильным с момента августовской девальвации валюты.

В течение дня колебания юаня могут составлять не более 2% в любую сторону от справочного курса. В четверг утром китайская валюта снижается примерно на 0,12%, до 6,3852 юаня за доллар.

В середине августа Народный банк Китая (Центробанк) в течение нескольких дней последовательно снизил справочный курс юаня к доллару в совокупности почти на 5%. В результате, если 10 августа рыночный курс китайской валюты составлял 6,2 юаня за доллар, то 13-го он опустился уже до 6,4.

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Тем временем, в свете изменений курса китайской валюты премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил ранее в четверг, что страна не ведет "валютных войн" и планирует держать курс юаня на стабильном уровне.