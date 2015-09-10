Гривня резко укрепилась до 21,80 за доллар

В четверг, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,65/21,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2900/24,5860 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3170/0,3210 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 21,7950 грн/долл., к этому часу было заключено 186 сделок на сумму 86,88 млн долл.