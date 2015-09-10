В Фонде гарантирования заявили, что банк Жеваго больше не является проблемным

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин в ходе встречи с журналистами.

«Банк нормально функционирует, выполняет все нормативы Национального банка и уже вышел на тот уровень, что может двигаться дальше», - сказал он.

Ворушилин пояснил, что банк начал частично выполнять обязательства перед вкладчиками, но не имеет возможности вернуть все средства всем желающим одновременно, как и любой другой банк, учитывая специфику бизнеса.

«Уже не проблемный. Но думаю, что куратор там все равно присутствует, потому что там есть рефинанс Национального банка», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 19 августа подтвердил выполнение банком «Финансы и кредит» плана капитализации в рамках согласованной с регулятором программы финансового оздоровления банка от 25 мая.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что регулятор признает банк «Финансы и кредит» неплатежеспособным в случае невыполнения утвержденного плана докапитализации до конца лета.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

17 августа акционеры банка «Финансы и кредит» приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 млрд грн, или на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 млн грн в марте и на 1,972 млрд грн в июне.