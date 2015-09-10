У Абромавичуса будут уговаривать Гонтареву снять валютные ограничения

Об этом сообщила замглавы Минэкономразвития - торговый представитель Украины Наталья Микольская на семинаре в Киеве.

"Мы будем шаг за шагом, как только будет стабилизироваться макроэкономическая ситуация ,отменять ограничения на валютном рынке, которые есть. По крайней мере, мы будем просить Нацбанк сделать это", - сказала она.

По словам торгпреда, действующие ограничения негативно влияют на динамику внешнеэкономических торговых операций.

"Нужно думать над тем, как упрощать процедуры торговли. Например, соглашение (Всемирной торговой организации об упрощении торговли - УНИАН) не предусматривает вопрос упрощения валютного регулирования, но он сейчас стоит остро", - подчеркнула Микольская.

Читайте такжеГонтарева считает, что пока рано отменять валютные ограничения

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривни/доллар в течение последних четырех месяцев.

Национальный банк Украины 21 августа продолжил пошаговую отмену административных ограничений на валютном рынке, расширив возможности для юридических лиц по перечислению иностранной валюты за рубеж на основании индивидуальных лицензий.