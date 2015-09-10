Кабмин выделит Фонду гарантирования очередной кредит на 21,5 миллиарда гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитывает получить очередной транш кредита у Министерства финансов на 21,5 млрд грн до конца текущего года, сообщила в ходе встречи с журналистами начальник финансового отдела фонда Елена Нужненко в ходе встречи с журналистами.

"Постановление Кабинета министров уже есть, ожидаем подписания договора с Министерством финансов на 21,5 млрд грн, которые мы думаем получить до конца текущего года", - сказала она.

Согласно данным фонда, в 2014 - 2015 годах он получил кредиты у Национального банка Украины на 20,2 млрд грн, у Министерства финансов - на 30,1 млрд грн. Сумма собственных поступлений средств фонда в виде регулярных взносов от банков и выручки от продажи активов за этот период составила 11,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 сентября 2015 года составил 17,115 млрд грн, что на 152,7 млн грн, или на 0,9%, больше показателя на 1 августа.

За 2014 и неполный 2015 год Нацбанк признал неплатежеспособными свыше 50 банков, которые в настоящее время выводятся с рынка Фондом гарантирования.