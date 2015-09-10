У Гонтаревой хотят запретить трети аудиторов проверять банки

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление директора департамента банковского надзора Екатерину Рожкову во время заседания Комитета по вопросам аудита банков Украины.

"Мы выступаем за усиление ответственности аудиторов банков. В 2014-2015 годах восемь компаний не обнаружили проблем в банках, которые затем были признаны неплатежеспособными. Аудиторы должны отвечать за качество предоставляемых отчетов. Поэтому мы обратимся в Аудиторскую палату Украины с предложением применить санкции к таким аудиторским компаниям. Еще три компании не осуществляли аудит финансовой отчетности банков в течение длительного периода, поэтому мы не уверены в соответствии их опыта и процедур современным требованиям", - цитируются в сообщении слова Рожковой.

По ее словам, регулятор выступает против формального подхода к проведению банковского аудита.

По состоянию на 1 сентября в обновленный перечень официально признанных НБУ для работы с банками аудиторов входило 32 компании.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов отмечает низкое качество аудиторских услуг в Украине, опираясь на статистику положительных аудиторских заключений, выданных аудиторами по результатам проверки банков, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными, и эмитентов фиктивных ценных бумаг.

В частности, по словам замминистра финансов Елены Макеевой, 55 банков, которые на сегодня признаны неплатежеспособными, проходили аудит в 20 аудиторских фирмах, при этом только по 5 банкам аудиторские компании предоставили негативное аудиторское заключение или отказались от заключения.

В 2014-2015 году НБУ признал неплатежеспособными свыше 50 банков, в результате чего в банки вводилась временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц, что в подавляющем большинстве случаев заканчивается принятием решения о ликвидации банка.