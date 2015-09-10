Bloomberg: Сокращающиеся резервные запасы заставили РФ отказаться от ключевого бюджетного правила

Об этом пишет Ольга Танас в статье «Сокращающиеся резервные запасы заставили Россию отказаться от ключевого бюджетного правила», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Россия использовала 900 млрд рублей ($ 13 млрд) в первые восемь месяцев из Резервного фонда, одного из двух суверенных фондов, чтобы покрыть дефицит, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства в Москве. Не-нефтяной дефицит, без учета выручки от энергетики, в первом полугодии составил 11 процентов от экономического производства, самый высокий за 10 лет, по словам Силуанова.

Чтобы умерить влияние разворачивающегося кризиса на государственные финансы, правительство в 2016 году приостанавливает так называемое «бюджетное правило», через неделю после объявления об отказе от трехлетних фискальных планов в пользу программы на один год. Правило, которое вступило в силу в 2013 году, и должно было ограничить государственные расходы, основанные на средних многолетних ценах на нефть, заставило бы Россию составить проект своего бюджета на основе цен на нефть выше $ 80 за баррель.

«При таких низких ценах на нефть, мы должны теперь защитить резервы и полагаться в большей степени на другие источники», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече. Бюджетное правило «сыграло свою положительную роль, позволив создать суверенные фонды», которые помогли «обеспечить стабильность финансовой системы и выполнить социальные обязательства».

Рубль, нефть

Россия позволила экономике приспособиться к падению цен на нефть с помощью рубля, позволив ему упасть на 46 процентов по отношению к доллару за последние 12 месяцев. Стоимость валюты мало изменилась – 67.9970 по отношению к доллару по состоянию на 3:19 вечера в Москве. Брент, который используется для установления цены основной экспортной смеси российской нефти «Уралс», упал на 76 центов до $ 48.76 за баррель на лондонской ICE Futures Europe.

Министерство финансов сообщило, что может использовать 4 трлн рублей в 2015-2018 гг. из Резервного фонда, который помог России пережить кризис в 2008-2009 годах и стал основным источником для покрытия дефицита бюджета, после того, как санкции из-за Украины ограничили доступ страны к международным рынкам капитала. Запасы Фонда сократились более чем на $ 21 млрд в прошлом году до $71 млрд по состоянию на 31 августа, достигнув самого низкого уровня с 2012 года.

Колебания цен на нефть

Самый большой в мире экспортер энергоресурсов должен бороться с колебаниями цен на нефть, которая вместе с продажами газа составляет примерно половину доходов бюджета. Нефть снизилась более чем на 25 процентов от своего пика в мае этого года, помогая усугубить первую рецессию в России с 2009 года и создать наибольший дефицит бюджета в течение пяти лет. Силуанов обвинил волнения на энергетических и финансовых рынках в том, что они вынуждают правительство сократить период финансового планирования.

Бюджетное правило может быть изменено, восстановлено или, возможно, от него придется полностью отказаться, заявил министр экономики Алексей Улюкаев журналистам во вторник в Париже.

Действия правительства по защите фонда благосостояния отражают переход центрального банка к свободным колебаниям обменного курса с опережением графика в ноябре, после того, как было потрачено около одной пятой части резервов на поддержание курса рубля. Президент Владимир Путин сказал, что страна не станет «бездумно сжигать» деньги, чтобы защитить свою валюту, и центральный банк провел закупки иностранной валюты, чтобы восстановить резервы в период между серединой мая и концом июля перед тем, как приостановить их, на фоне падения рубля.

Страны с развивающейся экономикой используют резервы для снижения своей зависимости от международных организаций и избавления от «клейма», которое несет их помощь, заявила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева в мае.

Перспективы бюджета

Дефицит бюджета, который достиг 2,8 процентов от объемов производства в первые семь месяцев, прогнозируется на уровне «немного меньше» 3 процентов в этом году, сказал Силуанов. Доходы от нефти и газа составляют 45 процентов от общего объема, сказал Медведев.

Россия начала разработку трехлетних бюджетов восемь лет назад под руководством тогдашнего министра финансов Алексея Кудрина, который возглавлял попытки улучшения финансового планирования в стране, проверки расходов и перевода неожиданной прибыли от энергоресурсов в фонды для «тяжелых времен».

Россия будет составлять проект бюджета на следующий год на основе средней цены на нефть в $ 50 за баррель, и не планирует пополнять Резервный фонд в следующем году, сказал Силуанов в понедельник. Министерство финансов изменит бюджетное правило после 2016 года, сообщил Силуанов.