Гривня закрыла межбанк на уровне 21,75 за доллар

В четверг, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,75 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1070/24,3830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3140/0,3180 гривни/рубль.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальный курс гривни почти на 50 копеек

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7643 гривни/доллар, к этому часу была заключена 601 сделка на сумму 454,28 миллиона долларов.