Гривня закрыла межбанк на уровне 21,75 за доллар
19:21, 10 сентября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1070/24,3830 гривни/евро.
К этому часу была заключена 601 сделка на сумму 454,28 млн долларов / epizod.com.ua
В четверг, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,75 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1070/24,3830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3140/0,3180 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7643 гривни/доллар, к этому часу была заключена 601 сделка на сумму 454,28 миллиона долларов.
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