Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2173.9039 (10 сентября – 2196.8932)

100 EUR – 2431.5115 (10 сентября – 2447.1193)

10 RUR – 3.1738 (10 сентября – 3.2488)

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,75 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1070/24,3830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3140/0,3180 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7643 гривни/доллар, к этому часу была заключена 601 сделка на сумму 454,28 миллиона долларов.