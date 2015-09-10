Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки
Официальный курс НБУ на 11 сентября: 100 USD – 2173.9039 грн; 100 EUR – 2431.5115 грн; 10 RUR – 3.1738 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2173.9039 (10 сентября – 2196.8932)
100 EUR – 2431.5115 (10 сентября – 2447.1193)
10 RUR – 3.1738 (10 сентября – 3.2488)
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,75 гривни/доллар.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1070/24,3830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3140/0,3180 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7643 гривни/доллар, к этому часу была заключена 601 сделка на сумму 454,28 миллиона долларов.