Волна банкротств оставила без работы свыше 29 тысяч банковских служащих

В результате произошедшей очистки банковской системы Украины за 2014 и неполный 2015 год без работы осталось свыше 29 тысяч банковских служащих, сообщили УНИАН в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, Национальный банк Украины в конце июня заявил о завершении основного этапа очистки банковской системы, в результате которой Фонд гарантирования в 2014-2015 годах получил в управление 56 неплатежеспособных банков.

Согласно данным Фонда гарантирования, количество банковского персонала в 56 банках, находящихся в управлении фонда, на момент введения в эти банки временной администрации составляло свыше 33,8 тысячи человек, а в настоящее время, после сокращения персонала и ликвидации ряда банков, численность персонала неплатежеспособных банков сократилась до 4,6 тысячи человек в 49 банках.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем обязательств перед вкладчиками 56 неплатежеспособных банков, находящихся в управлении фонда, в 61,5 миллиарда гривень. В 2014 году фонд выплатил вкладчикам 13,92 миллиарда гривень, в 2015-м – 31,65 миллиарда гривень, а общие запланированные выплаты вкладчикам на 2015 год составляют 46,31 миллиарда гривень.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 сентября 2015 года составил 17,115 миллиарда гривень, что на 152,7 миллиона гривень, или на 0,9%, больше показателя на 1 августа.

Для выполнения обязательств перед вкладчиками фонд получает кредиты у правительства и Нацбанка. Объем таких кредитов за 2014 и неполный 2015 год составил 50,3 миллиарда гривень.