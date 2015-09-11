Гривня на межбанке укрепилась сразу на 25 копеек

В пятницу, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,35/21,50 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1020/24,2640 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3130/0,3160 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,6863 гривни/доллар, к этому часу было заключено 62 сделки на сумму 28,51 миллиона долларов.