Коварные попытки РФ помешать вступлению в силу Соглашения о ЗСТ с ЕС обречены на провал – Порошенко

Об этом заявил в ходе инвестиционной конференции в Киеве президент Украины Петр Порошенко.

«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Соглашение об ассоциации Украина – ЕС, которое является всеобъемлющей дорожной картой для внутренних реформ, вступит в силу в ближайшее время. А в части всеобъемлющей зоны свободной торговли оно вступит в силу с 1 января 2016 года, - сказал глава государства. – И коварные попытки России помешать этому историческому событию обречены на провал. Решительное стремление Украины к европейскому дому невозможно остановить».

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. При этом Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

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Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли она будет вынуждена наложить эмбарго на импорт украинской продукции. В то же время в Украине такое эмбарго не считают сколько-нибудь значимой угрозой. В частности, по данным Минагропрода, в части продовольственного экспорта доля товаров, вывозимых из Украины в Россию, снизилась до 2% от общего объема украинского продовольственного экспорта.

В начале сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации на министерском уровне между Украиной, Россией и Европейской комиссией по устранению возможных негативных последствий реализации Соглашения о зоне свободной торговли. Однако, как утверждал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, переговоры прошли "безрезультатно". По его словам, единственной договоренностью, которая стала результатом встречи, является продолжение экспертных консультаций и "общее желание разработать практические рекомендации в контексте возможного укрепления практического сотрудничества" в трех сферах: таможенного администрирования, технических барьеров в торговле, фитосанитарных барьеров.

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В этой связи Климкин подчеркнул, что позиция Украины и ЕС остается неизменной: зона свободной торговли будет работать с 1 января 2016 года.